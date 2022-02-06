Karşılaşmaya ev sahibi Beşiktaş Icrypex, çok iyi başladı. Beşiktaş Icrypex, televizyon molasına 16-1’lik üstünlükle gitti.

Konuk ekip Semt77 Yalovaspor’un ilk saha içi isabeti, ilk çeyreğin bitimine 03:53 dakika kala Roberto Gallinat’tan geldi. 18-1’lik seri yakalamış olan Beşiktaş Icrypex, ilk çeyreği 31-15 önde kapattı.

Beşiktaş Icrypex, 2. periyotta da yakaladığı 8-0’lık seri ile farkı 18 sayıya kadar çıkardı. Egehan Arna’nın liderliğinde hücumda yakaladığı ritmi devam ettiren siyah beyazlı ekip, ilk yarıyı 20 sayı farkla 55-35 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte fark 29 sayı kadar çıkarken, Semt77 Yalovaspor gelen mola sonrası toparlandı tam 17-2’lik seri ile farkı 14 sayıya kadar düşürdü. Beşiktaş Icrypex, tekrar ilk beş oyuncularını oyuna soktu ve son çeyreğe 16 sayı farkla 74-58 önde girdi.

Son onlara girilirken fark sekiz sayıya kadar inse bile Beşiktaş rakibinin yakalamasına izin vermedi ve sahadan 94-85 galip ayrıldı. Beşiktaş Icrypex’te Egehan Arna 17 sayı, 12 ribaund, 10 asistle ile kariyerinin ilk triple-double’ına imza attı.