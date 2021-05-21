Beşiktaş Icrypex PlayOff yarı final serisinde 2-0 geriye düştü

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final ikinci maçında, Beşiktaş Icrypex, Anadolu Efes'e konuk oldu.

BASKETBOL 21.05.2021 - 21:36 21.05.2021 - 21:41 Kartal Bakışı
Beşiktaş Icrypex PlayOff yarı final serisinde 2-0 geriye düştü
Beşiktaş Icrypex, Karşıyaka deplasmanından galip dönüyor

Beşiktaş Icrypex, Karşıyaka deplasmanından galip dönüyor

Karşılaşmaya Markell Johnson, Şehmus Hazer, James Blackmon, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başlayan Beşiktaş Icrypex İlk çeyreği 31-23 geride bitirdi.

İlk yarısı 60-44 Anadolu Efes lehine sonuçlanan Play Off yarı final serisinin ikinci maçında son periyoda 77-63 geride giden Beşiktaş Icrypex, salondan 104-86 mağlup ayrıldı.

Üç galibiyet alacak taraf finale yükselecek.

Serinin 3. maçında Beşiktaş Icrypex - Anadolu Efes 23 Mayıs Pazar saat 17:00'da karşı karşıya gelecek.

#Beşiktaş Icrypex #Anadolu Efes #PlayOff
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