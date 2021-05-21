Beşiktaş Icrypex PlayOff yarı final serisinde 2-0 geriye düştü
ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final ikinci maçında, Beşiktaş Icrypex, Anadolu Efes'e konuk oldu.
BASKETBOL 21.05.2021 - 21:36 21.05.2021 - 21:41 Kartal Bakışı
Karşılaşmaya Markell Johnson, Şehmus Hazer, James Blackmon, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başlayan Beşiktaş Icrypex İlk çeyreği 31-23 geride bitirdi.
İlk yarısı 60-44 Anadolu Efes lehine sonuçlanan Play Off yarı final serisinin ikinci maçında son periyoda 77-63 geride giden Beşiktaş Icrypex, salondan 104-86 mağlup ayrıldı.
Üç galibiyet alacak taraf finale yükselecek.
Serinin 3. maçında Beşiktaş Icrypex - Anadolu Efes 23 Mayıs Pazar saat 17:00'da karşı karşıya gelecek.
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