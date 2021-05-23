Beşiktaş Icrypex Play Off yarı finalinde elendi
Beşiktaş Icrypex, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde serinin 3. maçında Anadolu Efes'i konuk etti.
BASKETBOL 23.05.2021 - 19:32 23.05.2021 - 19:43 Kartal Bakışı
Beşiktaş Icrypex, 2-0 geride götürdüğü yarı final serisinde Anadolu Efes'e sahasında 96-66 kaybetti.
Maça; Joel Berry II, Şehmus Hazer, James Blackmon, Ercan Osmani ve Furkan Haltalı beşiyle başlayan Beşiktaş Icrypex, ilk çeyrekte rakibinin 30 sayısına 16 sayıyla cevap verebildi.
İkinci çeyrekte de ritmini bulamayan Siyah Beyazlılar ilk yarıyı 33-60 geride tamamladı.
Final periyoduna 47-73 geride giden Beşiktaş Icrypex, salondan 66-96 mağlup ayrıldı.
Seri 3-0 Anadolu Efes lehine sonuçlandı.
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