Beşiktaş Icrypex kendi sahasında kazanmayı bildi
Beşiktaş Icrypex basketbol takımı Yukatel Merkezefendi Denizli’yi konuk etti ve karşılaşmadan galip ayrılmayı bildi.
BASKETBOL 30.10.2021 - 15:24 30.10.2021 - 15:26 Kartal Bakışı
Basketbol Süper Ligi’nin altıncı haftasında Beşiktaş Icrypex, sahasında Yukatel Merkezefendi Denizli Basket’i konuk etti.
Başa baş geçen ilk yarının ardından üçüncü periyot itibarıyla Beşiktaş Icrypex maça ağırlığını koysa da karar çeyreğinde Merkezefendi’nin farkı azaltmasına engel olamadı.
Karar periyodunda bulduğu ikinci şansları iyi değerlendiren ve faul çizgisinden hata yapmayan Beşiktaş Icrypex, rakibinin umutlarını sonlandırdı ve mücadeleden 74-62’lik skorla galip ayrıldı. (TREND BASKET)
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