Beşiktaş Icrypex, Karşıyaka deplasmanından galip dönüyor

Beşiktaş Icrypex, Pınar Karşıyaka ile erteleme maçında, deplasmanda karşılaştı.

BASKETBOL 11.05.2021 - 19:40 11.05.2021 - 19:44 Kartal Bakışı
Beşiktaş Icrypex, Karşıyaka deplasmanından galip dönüyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 30. haftadan ertelenen normal sezonun son karşılaşmasında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 81-80 yendi.

Siyah-beyazlılar maça; Markell Johnson, Joel Berry II, Şehmus Hazer, Sadık Emir Kabaca ve Furkan Haltalı beşiyle başladı.

Beşiktaş, tempolu bir oyuna sahne olan ilk çeyreği 21-23 önde geçti. İkinci çeyrekte rakibinin sayılarına karşılık vermekte zorlanan Kartal, ilk yarıyı 40-38 geride tamamladı.

Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Icrypex basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi hanalda?

Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Icrypex basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi hanalda?

Siyah-beyazlılar, üçüncü çeyrekte rakibinin 21 sayısına 23 sayıyla cevap vererek final periyoduna 61-61 eşitlikle gitti. Son çeyrekte rakibine üstünlük sağlayan Beşiktaş Icrypex, salondan 80-81 galip ayrıldı.

Maçtaki en skorer isim 22 sayı kaydeden Mehmet Yağmur olurken, onu 12 sayıyla Hakan Sayılı, 10’ar sayıyla Ercan Osmani, Furkan Haltalı ve Markell Johnson takip etti.

#Beşiktaş Icrypex # Karşıyaka #Basketbol
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