Beşiktaş Icrypex, Karşıyaka deplasmanından galip dönüyor
Beşiktaş Icrypex, Pınar Karşıyaka ile erteleme maçında, deplasmanda karşılaştı.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 30. haftadan ertelenen normal sezonun son karşılaşmasında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 81-80 yendi.
Siyah-beyazlılar maça; Markell Johnson, Joel Berry II, Şehmus Hazer, Sadık Emir Kabaca ve Furkan Haltalı beşiyle başladı.
Beşiktaş, tempolu bir oyuna sahne olan ilk çeyreği 21-23 önde geçti. İkinci çeyrekte rakibinin sayılarına karşılık vermekte zorlanan Kartal, ilk yarıyı 40-38 geride tamamladı.
Siyah-beyazlılar, üçüncü çeyrekte rakibinin 21 sayısına 23 sayıyla cevap vererek final periyoduna 61-61 eşitlikle gitti. Son çeyrekte rakibine üstünlük sağlayan Beşiktaş Icrypex, salondan 80-81 galip ayrıldı.
Maçtaki en skorer isim 22 sayı kaydeden Mehmet Yağmur olurken, onu 12 sayıyla Hakan Sayılı, 10’ar sayıyla Ercan Osmani, Furkan Haltalı ve Markell Johnson takip etti.
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