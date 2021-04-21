Beşiktaş Icrypex farklı kazandı

ING Basketbol Süper Ligi’nde erteleme maçında Beşiktaş Icrypex deplasmanda Büyükçekmece’yi 89-104‘lük skorla mağlup etti.

Bu sonuçla Beşiktaş 28. maçında 17. kez galip gelirken Büyükçekmece 29. maçında 19. kez kaybetti.

Büyükçekmece’de Osiris Eldridge 18 sayıyla oynarken Enes Berkay Taşkıran 12, Jaka Klobucar 11 sayıyla mücadele etti. Cengizhan İvedi ve Bekir Sabri Karlı’nın 10’ar sayısı vardı.

Alperen Şengün’ün 31 sayı – 10 ribaundla double-double yaptığı Beşiktaş’ta James Blackmon 23 sayı kaydetti. Şehmus Hazer 18 sayı – 12 ribaund – 8 asistle double-double yapan bir diğer oyuncuydu. Joel Berry 16 sayı atarken Furkan Haltalı 10 sayıyla mücadeleyi tamamladı. (EUROHOOPS)