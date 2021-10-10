Beşiktaş Icrypex, Bursa deplasmanında galip geldi

Beşiktaş Icrypex Basketbol Liginin üçüncü haftasında Bursa deplasmanında Frutti Extra Bursaspor'u mağlup etmeyi başardı.

BASKETBOL 10.10.2021 - 10:50 10.10.2021 - 10:53
Beşiktaş Icrypex, Bursa deplasmanında galip geldi
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 76-73 mağlup etti.

İki takım devre arasında soyunma odasına girdiği sırada gerginlik yaşandı. Taraftarların da dahil olduğu olaylara polis müdahale etti. Bir süre devam eden gerginlik, iki takımın parkeye tekrar çıkmasıyla sona erdi.

#Frutti Extra Bursaspor #Beşiktaş Icrypex #Basketbol
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