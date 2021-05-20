Beşiktaş Icrypex, Anadolu Efes'e kaybetti, seride 1-0 geriye düştü

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş Icrypex, Anadolu Efes'e 96-77 mağlup oldu. Bu sonuçlar Beşiktaş Icrypex seride 1-0 geriye düştü.

BASKETBOL 20.05.2021 - 00:19 20.05.2021 - 00:25 Kartal Bakışı
Beşiktaş Icrypex, Anadolu Efes'e kaybetti, seride 1-0 geriye düştü

Maça; Markell Johnson, Şehmus Hazer, James Blackmon, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başlayan Beşiktaş Icrypex, ilk çeyreği 35-17 geride bitirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı da 53-31 Anadolu Efes lehine sonuçlandı.

Final periyoduna da 73-56 geride giren Beşiktaş Icrypex, farkı eritmeyi başaramadı ve salondan 96-77 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş Icrypex ile Anadolu Efes arasında oynanacak seride üç galibiyet alan takım ING Basketbol Süper Ligi'nde finale yükselecek.

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Serinin 2. maçı yine Anadolu Efes'in sahasında 21 Mayıs Cuma günü oynanacak.

#Beşiktaş Icrypex # Anadolu Efes #Beşiktaş Basketbol #play off
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