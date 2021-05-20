Beşiktaş Icrypex, Anadolu Efes'e kaybetti, seride 1-0 geriye düştü
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş Icrypex, Anadolu Efes'e 96-77 mağlup oldu. Bu sonuçlar Beşiktaş Icrypex seride 1-0 geriye düştü.
BASKETBOL 20.05.2021 - 00:19 20.05.2021 - 00:25 Kartal Bakışı
Maça; Markell Johnson, Şehmus Hazer, James Blackmon, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başlayan Beşiktaş Icrypex, ilk çeyreği 35-17 geride bitirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı da 53-31 Anadolu Efes lehine sonuçlandı.
Final periyoduna da 73-56 geride giren Beşiktaş Icrypex, farkı eritmeyi başaramadı ve salondan 96-77 mağlup ayrıldı.
Beşiktaş Icrypex ile Anadolu Efes arasında oynanacak seride üç galibiyet alan takım ING Basketbol Süper Ligi'nde finale yükselecek.
Serinin 2. maçı yine Anadolu Efes'in sahasında 21 Mayıs Cuma günü oynanacak.
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