Beşiktaş Icrypex Almanya'dan galibiyetle dönüyor
Beşiktaş Icrypex, FIBA Şampiyonlar Ligi grup maçında deplasmanda Alman ekibi EWE Baskets'i mağlup etmeyi başardı.
BASKETBOL 20.10.2021 - 00:09 20.10.2021 - 00:14 Kartal Bakışı
Beşiktaş Icrypex, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Almanya’da EWE Arena’da oynanan maçta EWE Baskets takımını 83-81 yendi.
Beşiktaş Icrypex, karşılaşmadan 83-81 galip ayrıldı.
Siyah-beyazlılarda Rondae Hollis-Jefferson 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Beşiktaş Icrypex grupta ilk galibiyetini aldı. EWE Baskets ise ilk mağlubiyetini tattı.
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