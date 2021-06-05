Beşiktaş için Suat Serdar iddiası! Erdal Torunoğulları devrede!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Suat Serdar ismi gündeme geldi. Erdal Torunoğulları^nın Shalke 04 yönetiminden Huub Stevens’dan transfer için yardım istediği iddia ediliyor.
FUTBOL 05.06.2021 - 17:42 05.06.2021 - 17:49 Kartal Bakışı
Bundesliga’dan bir alt lige düşen Schalke 04’ün Alman Milli Takımı’nda da forma giyen Türk asıllı 8 numarası Suat Serdar’la Sergen Yalçın’ın bir görüşme yaptığı ve teklifte bulunduğu iddia edilmişti…
O iddia sıcaklığını korurken sürpriz bir iddia daha gündeme geldi.
Erdal Torunoğulları’nın Schalke’nin yönetim kurulunda yer alan Huub Stevens’ı aradığı ve Serdar’ın bir yıl kiralanması için destek istediği belirtildi.
Habere göre, Stevens zaman zaman Beşiktaş’ın transferlerinde aracılık ediyor ve scout raporlarına danışmanlık yapıyor.
Hollandalı olan Stevens’ın, Torunoğulları ile yakın dostluğu olduğu biliniyor. (FOTOSPOR)
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