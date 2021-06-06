Beşiktaş Hollanda'dan Belçikalı genç 10 numarayı istiyor!

Siyah-beyazlılar, devre arasında Hollanda'nın Willem II takımına genç yıldız adayı Mike Tresor Ndayishimiye'yi almak için Lens ve Mirin'i beraber teklif etmiş ancak olumsuz cevap almıştı.

Oyuncuyu öneren de, yönetici Erdal Torunoğulları'nın dostu teknik direktör Zeljko Petrovic'ti.

Petrovic, Burundi asıllı oyuncuyu teklif ettikten sonra Willem II'nun başına geçti ve düşme potasındaki takımı 1 puanla ligde tuttu.

Hollanda'dan BD, Beşiktaş'ın bir kez daha Ndayishimiye'ye talip olduğunu yazdı.

10 numara oynayan Ndayishimiye 34 karşılaşmada 4 gol ve 11 asitle sezonu tamamladı. (FOTOMAÇ)