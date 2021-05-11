Beşiktaş hentbol takımında iki kovid vakası daha!

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda 2 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

AMATÖR BRANŞLAR 11.05.2021 - 19:54 11.05.2021 - 19:56 Kartal Bakışı
Beşiktaş hentbol takımında iki kovid vakası daha!

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Aygaz Takımı'mızın teknik ve idari ekibi ile sporcularına bugün Kovid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde bir sporcumuzda ve bir idari personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Beşiktaş'ta son 2 günde 6 sporcunun koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

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