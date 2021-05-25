Beşiktaş hem iç hem dış transfer çalışmalarını sürdürüyor!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Yeni sezonda hem lige hem de Avrupa’ya damga vurmayı hedefleyen Kara Kartal, transferde gaza bastı. Salih Uçan ve Mert Günok için temasları sıcak tutan yönetim; Aboubakar, Rosier, Gökhan Töre ve Atiba Hutchinson’la da yola devam etmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda transferde çalışmalarına hız veren yönetim, ilk olarak Aytemiz Alanyaspor’la sözleşmesi sona eren Salih Uçan’la söz kesmişti. Tecrübeli ön liberoyla 1 Haziran’da yeni kontratı imzalamayı planlayan Kara Kartal, kaleci konusundaki kararını da 2 haftalık süreç içinde vermesi bekleniyor. Ersin Destanoğlu’na Fransa’dan gelen teklifler sonrasında Başakşehir’den Mert Günok’un üzerine yoğunlaşan yönetim, Salih’in ardından 32 yaşındaki kaleciyi Kartal yapabilir.

Sporting’le görüşülüyor

Kulüple sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar’la pazarlıklarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, Kamerunlu futbolcuyla yola devam etmeyi planlıyor. Valentin Rosier için Sporting’le görüşmeler devam ederken Gökhan Töre ve Atiba Hutchinson’la da 1 yıl daha kontrat uzatılması bekleniyor. (FANATİK)