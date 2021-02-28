Beşiktaş hem atıyor, hem de yemiyor!

Denizlispor’u 3-0 yenen Beşiktaş, zirve yarışında hata yapmazken bir maçı daha gol yemeden tamamladı.

56 kez rakip ağları sarsıp ligin en çok gol atan takmı olan Kartal, böylece bu sezon 10. kez bir maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Beşiktaş, ayrıca son 3 maçını da gol yemeyerek kazanırken bu alandaki serisini de geliştirmiş oldu.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Trabzonspor ile ligin en iyi istatistiğine sahip.

80 isabetli şut gördü

Toplamda 26 gol yiyen Beşiktaş'ın bazı verileri dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar, rakiplere 29 net pozisyon verdi ve kalesinde 80 isabetli şut gördü.

Bu iki alanda lig birincisi olan Kartal'da kaleci Ersin, stoper ikilisi Vida ve Welinton başarılı performansıyla rakiplere duvar ördü. Öte yandan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, kalesinde gol beklentisi oranında yüzde 25.8'e sahip.

Kartal, bu rakamla ligde gol yemesi en mümkün olan ikinci takım. (SKOR)