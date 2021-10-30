Beşiktaş, Hatayspor'a kaybetti! Hatayspor:1 Beşiktaş:0

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'un konuğu oldu.

Ev sahibi Hatayspor maça hızlı başladı ve Saba Lobjanidze'nin golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Önde baskıyla topu kapan Hatayspor'da El Kaabi'nin vuruşu kaleci Ersin'den döndü, Kaabi'ye çarpıp kaleye doğru yönelen topu Saba Lobjanidze çizgide tamamladı ve skoru 1-0'a getirdi.

24. dakikada Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Batshuayi sakatlandı ve oyundan çıktı. Yerine milli futbolcu Kenan Karaman girdi. Belçikalı golcü Batshuayi oyuna devam etmeyi bir süre denese de, değişiklik gerçekleşti.

Beşiktaş'ın Mehmet Topal ile 73. dakikada bulduğu güzel gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Tecrübeli orta saha Mehmet Topal, penaltı noktasına yakın bir bölgeden topuğuyla kariyerinin en güzel gollerinden birini attı fakat Cüneyt Çakır pozisyonu VAR'da izledi ve ofsayt kararı verdi. Gol iptal edildi.

Maç 1-0 Hatayspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş 20 puanda kalırken, Hatayspor 23 puana yükseldi.