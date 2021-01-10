Beşiktaş Hatay deplasmanından 1 puanla dönüyor

Beşiktaş, 6. dakikada Aboubakar ile golü buldu. Hatayspor, son haftaların formda ismi Boupendza ile bir dakika sonra bu gole yanıt verdi. 1-1

23. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Aaron Boupendza, Hatayspor'u öne geçirdi ve ligdeki 12. golüne imza attı.

Beşiktaş, 41'de Larin'le beraberliği sağladı ve ilk yarı 2-2 sona erdi.

Maçın 2. yarısında iki takım da gole muvaffak olamayınca karşılaşma 2-2 sona erdi.