Beşiktaş gibi büyük bir takımla adımın anılması gurur verici

Avusturya Klagenfurt forması giyen gurbetçi oyuncu Turgay Gemicibaşı, adının Beşiktaş ile anılması üzerine açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM 07.10.2021 - 17:33 07.10.2021 - 17:37
Beşiktaş gibi büyük bir takımla adımın anılması gurur verici

Avusturya Klagenfurt'ta oynayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Turgay Gemicibaşı, Beşiktaş'ın ilgisine değindi.

Jaap Uilenberg'den bu kez Josef de Souza açıklaması

Jaap Uilenberg'den bu kez Josef de Souza açıklaması

Beşiktaş'ın ilgisinin kendisini mutlu ettiğini söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, "2024'e kadar sözleşmem var ve burada çok mutluyum. Tabii ki Beşiktaş gibi büyük bir takımla adımın anılması beni gururlandırıyor. Hemen hemen hiç kimse Süper Lig'e hayır diyemez. Ancak bir şeylerin olması için kulüplerin anlaşması lazım. Ben şu anda Avusturya'ya odaklanmış durumdayım." ifadelerini kullandı.

Orta sahanın merkezinde oynayan sol ayaklı oyuncu, Almanya'da Dinamo Dresden altyapısında yetişti. 2017'de Avusturya'ya geçiş yapan 1,80'lik futbolcu, 12 maça çıkarken, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. (SPORX)

#Beşiktaş #turgay gemicibaşı
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P