Beşiktaş Ghezzal için resmi teklif yaptı

Süper Lig’de yaptığı 13 asistle zirvede olan Rachid Ghezzal için Beşiktaş Yönetimi harekete geçti. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın takımda kalması yönünde rapor verdiği Cezayirli futbolcu da İstanbul’da çok mutlu. Siyah-Beyazlı formayla bu sezon şampiyonluk yaşamayı hedefleyen ve sonrasında da kariyerine Beşiktaş’ta devam etmek isteyen 28 yaşındaki futbolcu için kulübü Leicester City ile görüşmeler başladı. Sezon başında bedelsiz şekilde kiralanan Ghezzal’ın yıllık ücretinin yarısını İngilizler ödüyor. Kartal, Premier Lig ekibiyle 1 senelik mukavelesi bulunan Ghezzal konusunda ilk etapta 5 milyon Euro’yu gözden çıkarmış durumda. Leicester City ile temasların başladığı öğrenilirken, Beşiktaş Yönetimi işi uzatmadan ön anlaşmaya varmak istiyor.

14 milyona aldılar ama...

Sergen Yalçın’ın “Mutlaka bizimle kalsın” dediği Ghezzal için Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, tüm şartları zorlayacak. 2018 senesinde Leicester City’nin 14 milyon Euro bonservis ödediği Ghezzal, Ada ekibinin yeni sezon planlamasında yer almıyor. Oyuncunun da Beşiktaş’ta devam etmekten yana fikir belirtmesi, Siyah-Beyazlılar’ın transferde elini güçlendiriyor. (FANATİK)