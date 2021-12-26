Beşiktaş Kulübü’nün 2020 olağan idari ve mali genel kurul toplantısı gerçekleştiriliyor. Bu toplantıda 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurullarının ayrı ibra edilmeleri için katılımcılar oy verecek. Akatlar Spor ve Kültür Merkezi’ndeki toplantı saat 10.00’da başladı.

MESUT URGANCILAR KONUŞTU, GERGİNLİK ÇIKTI

Kongre üyelerinden Ali Rıza Dizdar konuşması sırasında yönetim kurulu üyesi Mesut Urgancılar’ı hedef alan sözler kullandı. Bunun üzerine kürsüye gelen Urgancılar da, Ali Rıza Dizdar’a cevap verdi. Tartışmanın biteceği sanılırken başka bir kongre üyesinin Ali Rıza Dizdar’ın üzerine yürümesiyle olaylar büyüdü ve karşılıklı sataşmalar başladı. Gerginliğin ardından her iki üye de oy çokluğu ile alınan karar doğrultusunda salondan dışarı çıkartıldı.

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, kongre üyesi Ali Rıza Dizdar’ın “Çok yukarıdan bakıyorlar” açıklamaları sonrasında cevap hakkı doğduğu için söz aldı.

Urgancılar, “Sakın ha beni, Beşiktaş’ın ak günleri için, cesur Beşiktaş için itibarsızlaştırmaya çalışmayın. Benim canımdan başka hiçbir şeyim yok, kimseye de borcum yok” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından Beşiktaş Kongre Divan Başkanlığı, kongre üyesi Ali Rıza Dizdar’ın “kongreyi provake etmesi” nedeniyle güvenlikler eşliğinde salonun dışına çıkarılmasını istedi. Dizdar, bugünün kongre faaliyetlerine katılmaktan oy çokluğuyla men edildi. (SÖZCÜ)