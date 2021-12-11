Sergen Yalçın'ın istifası sonrası teknik direktör arayışlarına hız veren Beşiktaş'ta ilk görüşme olumsuz sonuçlandı. Siyah-beyazlı yönetimin 1.5 yıllık sözleşmeyle senelik 2 milyon Euro teklif ettiği Daniel Farke, “Hayır” yanıtını verdi.

Farke'nin şu an veya devre arasında bir takım çalıştırmayı düşünmediği Alman basını tarafından yazıldı. Beşiktaş cephesi de 45 yaşındaki hocayla anlaşamadıklarını doğruladı. Kartal, rotayı diğer 4 isme çevirecek.

Beşiktaş, ilk teklifini Leipzig'den ayrılan Jesse Marsch'a sunacak. Alman kulübünde adından söz ettiren Marsch'ın senelik 2 milyon Euro'luk teklifi kabul edip etmeyeceği merak konusu. Slaven Bilic de adaylar arasında. Beşiktaş'ta 2 sezon görev yapan Hırvat teknik adamla görüşme yapılacak.

Bilic, siyah-beyazlılarla Süper Lig’de iki sezon üst üste 3. olurken, Avrupa’da da başarılı sonuçlar elde etmişti. Palmeiras'ı çalıştıran Abel Ferreira ve Almanya U19 Milli Takımı'nın hocası Hannes Wolf da listede. Başkan Ahmet Nur Çebi, genç ve yabancı bir hocayla yola devam etmek istiyor. (SÖZCÜ)