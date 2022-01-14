Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı 1-0 mağup etti. Beşiktaş'ın golünü 67. dakikada Michy Batshuayi attı. 90+4'te Cyle Larin'in attığı gol, VAR kontrollerinin ardından ofsayt gerekçesi ile geçersiz sayıldı. Geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık için maçın 6. dakikasında ve maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Maçın 67. dakikasında topu alan Ghezzal'ın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş kaleci Güven'den sekti ve Batshuayi'nin önünde kaldı. Belçikalı golcü boş kaleye topu gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Beşiktaş böylelikle 2 maç aradan sonra galip geldi. Siyah beyazlılar, son 7 maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Beşiktaş'ta Batshuayi, Spor Toto Süper Lig'deki 8. golünü kaydetti. Süper Lig'de son haftaların formda ekibi Gaziantep FK ise ligde 5 maç sonra ilk kez yenildi. Güneydoğu ekibi son olarak 6 Aralık'ta deplasmanda Göztepe'ye 2-1 yenilmiş, sonrasında çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.