Beşiktaş Galatasaray derbisinde ilk yarıda penaltı tartışması

Süper Lig'in 10. haftasında derbide Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

FUTBOL 25.10.2021 - 20:49 25.10.2021 - 20:52 Kartal Bakışı
Beşiktaş Galatasaray derbisinde ilk yarıda penaltı tartışması

Beşiktaş Galatasaray derbisinin ilk yarısında verilmeyen penaltı poziyonu tartışıldı.

Derbinin 28. dakikasında Beşiktaş'ta Alex Teixeira, Marcao'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus devam kararı verirken sonrasında ise ofsayt bayrağı kaldırıldı.

Umut Meraş ligde ilk kez

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Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada isyan etti.

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