Beşiktaş Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 350. kez birbirine rakip olacak. İlk 11'ler belli oldu.
FUTBOL 25.10.2021 - 18:59 25.10.2021 - 19:02 Kartal Bakışı
Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta karşılaşıyor. Saat 20.00'deki maçı deneyimli hakemlerden Fırat Aydınus yönetecek. Beşiktaş - Galatasaray derbisi beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut Meraş, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Diagne
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