Beşiktaş-Galatasaray derbisi buz tutacak!

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide, termometreler -1 dereceyi gösterecek. Mücadele sırasında kar yağışının olması bekleniyor.

GÜNDEM 16.01.2021 - 14:09 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş-Galatasaray derbisi buz tutacak!

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Ebedi dost, ezeli rakipler sahada kozlarını karlı bir havada paylaşacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saatinde Vodafone Park’ta kar yağması beklenirken, hava sıcaklığının ise -1 derece olacağı ifade edildi.

Anderson Talisca Beşiktaş paylaşımlarına devam ediyor

Anderson Talisca Beşiktaş paylaşımlarına devam ediyor

(Skor Sözcü)

#Beşiktaş #Derbi #Galatasaray
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