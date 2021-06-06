Beşiktaş forvet transferi için 2 yeni isim listede!

Siyah beyazlılar Nantes forması giyen Kolo Muani ile geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelen Pukki'yi gündemine aldı.

Aboubakar'la anlaşma sağlanması halinde de forvet hattına 1 veya 2 takviye yapması beklenen Beşiktaş, TRT Spor'dan Fırat Günayer'in haberine göre Pukki ve Kolo Muani'yi listesine aldı.

Kolo Muani kimdir?

Fransa'da Nantes forması giyen Kolo Muani geçtiğimiz sezon ligde oynadığı 37 maçta 9 gol attı ve 8 asist yaptı. Tüm kulvarlarda ise 41 maçta 10 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

Siyah beyazlıların geçtiğimiz yıllarda da gündemine gelen Pukki, geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla ligde 41 maçta 26 gol attı ve 4 asist yaptı.