Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde seyircili oynanma ihtimali

13 Mart'tan sonra ev sahibi ekiplerin yüzde 30 seyirci kapasitesi ise rakiplerini ağırlaması seçeneği masada. Eğer TFF'nin planı işlerse Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi seyircili bir şekilde oynanabilecek.

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 21 Mart'ta oynanacak. Eğer TFF planlanan seyircili kararını uygularsa derbi seyircili bir şekilde oynanmış olacak.

TFF Başkanı Nihat Özdemir dün oynanan Süper Kupa Finali öncesi ve sonrasında yaptığı açıklamada, aşılanmış seyircilerin maçlara girebilmesi seçeneği üzerine çalıştıklarını aktarmıştı. (Fanatik)