Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde seyircili oynanma ihtimali

Türkiye Futbol Federasyonu'nda seyircili müsabakaların oynanması için hummalı bir çalışma sürüyor.

GÜNDEM 28.01.2021 - 11:32 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde seyircili oynanma ihtimali

13 Mart'tan sonra ev sahibi ekiplerin yüzde 30 seyirci kapasitesi ise rakiplerini ağırlaması seçeneği masada. Eğer TFF'nin planı işlerse Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi seyircili bir şekilde oynanabilecek. 

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 21 Mart'ta oynanacak. Eğer TFF planlanan seyircili kararını uygularsa derbi seyircili bir şekilde oynanmış olacak.

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TFF Başkanı Nihat Özdemir dün oynanan Süper Kupa Finali öncesi ve sonrasında yaptığı açıklamada, aşılanmış seyircilerin maçlara girebilmesi seçeneği üzerine çalıştıklarını aktarmıştı. (Fanatik)

#Derbi #Seyirci #BeşiktaşFenerbahçe
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