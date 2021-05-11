Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş maç öncesinde süper Lig'de oynadığı 38 maçta topladığı 81 puanla zirvede yer alıyor.

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumunda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etmişti.

Beşiktaş'ın maçı kazanması halinde eğer 2 puan gerisindeki Fenerbahçe ve 3 puan gerisindeki Galatasaray puan kaybederse Beşiktaş matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan ediyor. Beşiktaş'ın beraberliği ve rakiplerinin kazanması halinde Beşiktaş liderliğini koruyor ve şampiyonluk için ligdeki son maçını kazanması yeterli oluyor.

Maçın Hakemleri

Müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Serkan Ok yapacak. Abdullah Buğra Taşkınsoy dördüncü hakem olacak.

Maç Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Süper Lig'in 41. haftasında oynanacak kritik mücadele 11 Mayıs Salı günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak, karşılaşmayı Bein Sports 1 kanalı canlı yayınlayacak.

Muhtemel 11

Ersin, Rosier-Welinton-Vida-N’Sakala, Souza, Ghezzal-Necip-Ljajic-N’Koudou, Larin