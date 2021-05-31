Beşiktaş Ersin için stratejisini belirledi

Transferi konusunda transferi Sergen Yalçın'ın onayına bağlı olan Ersin Destanoğlu için taban fiyat belirlendi.

GÜNDEM 31.05.2021 - 11:50 31.05.2021 - 11:55 Kartal Bakışı
Beşiktaş Ersin için stratejisini belirledi
Serdar Tatlı'dan Halil Umut Meler ve Beşiktaş açıklaması

Serdar Tatlı'dan Halil Umut Meler ve Beşiktaş açıklaması

Sezonu şampiyonlukla kapatarak Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım hakkı kazanan Beşiktaş’ta, yönetim dış transfer kadar iç transfere de büyük önem veriyor. Öncelikle mevcut kadronun büyük bir bölümünü korumak isteyen siyah-beyazlı yönetim, bu nedenle Ersin ve Utku’ya önümüzdeki sezon da kadroda yer vermek istiyor.

Utku ile üç senelik yeni bir sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş Yönetimi, Ersin hakkında ise gelecek olan tekliflere göre karar verilecek. 5-6 milyon euro gibi bonservis bedellerinin konuşulduğu bir masada Ersin’i kesinlikle vermeyecek olan yönetimdeki bazı isimlerin, “Bu paraya Ersin’i bıraksak yeni bir kaleci için yine aynı parayı harcamak zorundayız” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Fabri’nin giderken kazandırdığı paranın büyük bir kısmının Karius’a gittiğini konuşan yöneticilerin, Ersin’in 10 milyon euro gibi bir rakamın altına satılmasına soğuk baktıkları bildirildi. Ersin ve Utku’yu takımda tutmak isteyen yönetimin, üçüncü kaleci olarak daha tecrübeli ve bonservisi elinde olan yerli bir isme sıcak baktığı vurgulandı. Kale konusunda geçen sene riskli olmasına rağmen önemli kararlar alan Sergen Yalçın, bu konuda yine son kararı verecek olan isim olacak. (MİLLİYET)

#Ersin Destanoğlu #Sergen Yalçın
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası