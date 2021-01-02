Beşiktaş Elneny için nabız yokluyor!

Beşiktaş, son dönemde kötü performansıyla Arsenal'de tartışılan isim olan Mısırlı eski futbolcusu Elneny'yi yeniden kiralamak için girişimde bulunacak.

GÜNDEM 02.01.2021 - 12:07 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş Elneny için nabız yokluyor!

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Arsenal’e dönen ve gösterdiği süper performansla takımda kendine yer bulan Mohamed Elneny yeniden tartışmalı hale geldi. Arsenal taraftarı oyuncunun ilk 11’de oynamasına karşı çıkıyor. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 10 maçta 874 dakika sahada kaldı. Siyah-Beyazlı Yönetim, eski oyuncusunun takımdaki son durumunu yakından takip ediyor. Siyah-Beyazlı Yönetim, Elneny için bir girişimde bulunma kararı aldı.

Anderson Talisca Beşiktaş paylaşımlarına devam ediyor

Anderson Talisca Beşiktaş paylaşımlarına devam ediyor

Transferde İngiliz ekibinin tavrına göre hareket edilecek. Mısırlı oyncunun İngiliz ekibi ile sözleşmesi 2022 yılının haziran ayında bitiyor. Elneny‘nin ise piyasa değeri 7 milyon euro. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın sezon başında Elneny’nin takımda tutulması gerektiğini dile getirmişti. (Akşam)

#Beşiktaş #Arsenal #elneny
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