BEŞİKTAŞ ELİNDEN KAÇIRDI

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Beşiktaş'ı öne geçiren golü 48. dakikada geldi. Ghezzal'in sağ kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Domagoj Vida kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe'ye eşitliği getiren golü 89. dakikada Ozan Tufan attı. Ceza sahası yayından plase ve sert bir vuruş yaparak topu köşeden ağlara gönderdi. Bu sonucun ardından Beşiktaş 64, Fenerbahçe 59 puana yükseldi.