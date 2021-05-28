Beşiktaş Elayis Tavşan'ın transferi için 2. teklifini yapacak

Beşiktaş'ın NEC Nijmegen'in Türk asıllı oyuncusu Elayis Tavşan için ikinci teklifini yapacağı yazıldı..

FUTBOL 28.05.2021 - 10:31 28.05.2021 - 10:33 Kartal Bakışı
Beşiktaş Elayis Tavşan'ın transferi için 2. teklifini yapacak
Daha güçlü kadro için Sergen Yalçın'a transfer sözü!

Daha güçlü kadro için Sergen Yalçın'a transfer sözü!

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları ile tamamlanan sezonun ardından Beşiktaş, yeni sezon adına da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın NEC Nijmegen forması giyen Türk asıllı oyuncu Elayis Tavşan ile ilgilendiği belirtilirken bu doğrultuda transfer teklifinin de yapıldığı aktarıldı. 

Nijmegen bölgesinde yayınlanan De Gelderlander gazetesinin iddiasına göre Beşiktaş, Elayis Tavşan için kulübüne 1.5 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Bu teklifin NEC tarafından reddettiği ve Beşiktaş'ın 2 milyon Euro'luk yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı iddia ediliyor. 

Türkiye'den iki talip daha

Elayis Tavşan'ın yeni sezonda Türkiye'de forma giyebileceği belirtiliyor. Beşiktaş'ın resmî teklifinin yanı sıra Türkiye'den somut şekilde Galatasaray ve Trabzonspor'un da transfer adına devreye girdikleri aktarılıyor. 

Geçtiğimiz sezon Sparta Rotterdam'dan 200 bin Euro bonservis bedeliyle NEC'e transfer olan 20 yaşındaki sağ açık, bu sezon çıktığı 39 maçta 11 gol, 8 asistlik katkı sağladı. (FANATİK)

#elayis tavsan #Beşiktaş
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