Beşiktaş EHF Avrupa Kupası'nda turladı

Siyah-beyazlılar müsabakaya; Yağız Öksüzcük, Enis Harun Hacıoğlu, Luka Mitrovic, Doğukan Keser, Yakup Yaşar Simsar, Vladimir Bojanic ve Nikola Crnoglavac yedisiyle başladı.

Müsabaka boyunca üstün bir performans sergileyen Beşiktaş, ilk yarısını 21-9 önde geçtiği maçtan 38-28 galip ayrıldı. Toplamda 76-60’lık skorla EHF Avrupa Kupası’nda üçüncü tura yükseldi.

Beşiktaş adına maçtaki en skorer oyuncu 10 gol kaydeden Vladimir Bojanic olurken, onu 5’er golle Doğukan Keser ve Şevket Yağmuroğlu takip etti.