Beşiktaş EHF Avrupa Kupası'nda turladı
Beşiktaş Hentbol Takımı EHF Avrupa Kupası’nda üçüncü tura yükseldi. Asbaşkan Fatih Hakan Avşar, Hentbol Takımının EHF Avrupa Kupası ikinci tur rövanşında İsrail temsilcisi Holon Yuvalim ile Süleyman Seba Spor Salonu’nda oynadığı maçı tribünden takip etti.
AMATÖR BRANŞLAR 24.10.2021 - 18:51 24.10.2021 - 18:54 Kartal Bakışı
Siyah-beyazlılar müsabakaya; Yağız Öksüzcük, Enis Harun Hacıoğlu, Luka Mitrovic, Doğukan Keser, Yakup Yaşar Simsar, Vladimir Bojanic ve Nikola Crnoglavac yedisiyle başladı.
Müsabaka boyunca üstün bir performans sergileyen Beşiktaş, ilk yarısını 21-9 önde geçtiği maçtan 38-28 galip ayrıldı. Toplamda 76-60’lık skorla EHF Avrupa Kupası’nda üçüncü tura yükseldi.
Beşiktaş adına maçtaki en skorer oyuncu 10 gol kaydeden Vladimir Bojanic olurken, onu 5’er golle Doğukan Keser ve Şevket Yağmuroğlu takip etti.
Puan Durumu
Yükleniyor...
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi UEFA Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P