Beşiktaş, Dzeko için temaslara başladı

Siyah-Beyazlılar transferde tüm ağırlığını forvete verdi... Başkan Ahmet Nur Çebi’nin de açıkladığı gibi Beşiktaş hücum bölgesine nokta atışı takviye yapmayı planlıyor. Sonrasında bir santrfor daha düşünülüyor. Kartal’da Diego Costa ismi ağırlık kazanırken, gündeme bomba bir isim daha geldi: Edin Dzeko.

Fanatik gazetesinden Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Geçtiğimiz dönemlerde 3 büyük kulüple de adı anılan Dzeko için bu kez şartlar oluşmaya başladı. Öyle ki Roma’nın başına geçen Jose Mourinho, 35 yaşındaki yıldızı gelecek sezonki kadroda düşünmüyor. Bu durum, oyuncunun menajerine iletildi. Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Kartal’a önerilen Dzeko konusunda temaslar başlarken, öncelikle mali konular masaya yatırıldı. Oyuncunun taleplerini isteyen Siyah Beyazlı yönetim, Diego Costa cephesinde olduğu gibi 2.5 milyon Euro maaşı gözden çıkarmış durumda.

Devler Ligi faktörü

Bonservis durumuna göre oyuncuya imza parası veya farklı bonuslar teklif edilecek. Geride bıraktığımız sezon Roma formasıyla 38 resmi karşılaşmaya çıkan Dzeko, 13 gol atarken,5 de asist yaptı. Kariyerinde Manchester City, Wolfsburg gibi kulüpler bulunan Edin Dzeko, Devler Ligi’nde oynayacağı için Beşiktaş’a sıcak bakıyor. (FANATİK)