Beşiktaş - Dortmund karşılaşmasında 'koşu mesafesi' rekoru

Siyah beyazlılar'ın Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk karşılaşmasında sahasında Borussia Dortmund'u konuk ettiği maçta rekor kırıldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın öğrencileri Vodafone Park'ta oynanan mücadelede 114.7 km mesafe kat etti.

Beşiktaşlılar, böylece son 8 sezonda Türk takımları içinde Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en çok koşan / en çok mesafe kat eden Türk takımı oldu.

Buna karşın Alman devi Borussia Dortmund 120 kilometre mesafe kat etti. Beşiktaş'ın en çok koşan oyuncuları 12 km ile Josef de Souza ve Miralem Pjanic oldu. Montero 10.7 km, Rosier ise 10.6 km ile bu isimleri takip etti.

Sergen Yalçın dile getirdi, limit zorlandı

Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği basın toplantısında ise "115 km ve üstü koşu mesafesini zorlamamız gerekiyor.

Burada başarılı olmak için Süper Lig 'de sergilenen performansın çok üzerine çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

(HÜRRİYET)