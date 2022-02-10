Siyah beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Domagoj Vida için çözüm buldu.

Kara Kartal, Vida'ya teklifini sunarken, Hırvat yıldız kendi prensiplerinde diretiyor.

Hırvat stoper için Beşiktaş yönetimi 1+1+1 yıllık her sene başarı oranına göre bir sözleşme düşünüyor. Vida ise 3 yıllık sözleşmede diretiyor.

Bu arada Vida'nın menajeri Avadan ise, "Vida'ya Avrupa'dan ve Arap yarımadasından teklifler geliyor. Ama Vida'nın gönlünde 1 numara Beşiktaş. Görüşme süreci devam ediyor" diyerek pazarlıkları kızıştırıyor. (FOTOMAÇ)