Teknik Direktör Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Beşiktaş’ta gözler yeni hocaya çevrildi. Siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörünü Fenerbahçe derbisine yetiştirmek için çalışmalarına hız verdi.

Önceliğini yabancı teknik adama veren ve uzun vadeli yeni bir yapılanmanın hesabını yapan siyah-beyazlı yönetim ilk olarak Daniel Farke’yi istediği aktarıldı.

Listenin başında yer alan Alman çalıştırıcı ile ilk bağlantıyı dün kuran yönetimin, Farke üzerinde yoğunlaştığı kaydedildi. 45 yaşındaki çalıştırıcı sezon ortasında bir takım devralmak istemese de şu anda ikna çalışmaları sürüyor.

Slaven Bilic de listede

Yönetimin hem sportif başarı hem de oyuncu yetiştirme ve futbolu kurumsallaştırma açısından Alman hocayı tercih ettiği belirtildi.

Farke ile kesin olarak anlaşma sağlanamazsa yine başka yabancı hocalara bakacak olan Beşiktaş yönetimi, Türk teknik adam seçeneğini ise şu anda en sona bıraktı. Ayrıca Slaven Bilic’in de listede olduğu bildirildi.

Yabancı teknik adamın yerine yerli teknik adama sıcak bakan bazı yöneticilerin ise Samet Aybaba, Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay gibi isimlerin üzerinde de durulması gerektiğini söyledikleri öğrenildi.

Futbolculardan toplantı

Bu sezon alınan sonuçlar nedeniyle tarihin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Beşiktaş’ta futbolcular bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Kaptan Atiba ve Necip önderliğinde toplanan siyah-beyazlı oyuncular, Kayserispor maçında taraftarın üzüntüsüne son verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Galibiyet yemini ederek yeni bir dönemi başlatmak isteyen futbolcuların tüm bu yaşananlarda kendi hataları da olduğunu ve bu durumun bir an önce değişmesi gerektiğini söyledikleri ortaya çıktı.

Karaveli çalıştırıcı

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın döneminin bitmesinden sonra dünkü idmanda takımı U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli çalıştırdı. (MİLLİYET)