Beşiktaş, Cyle Larin ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Cyle Larin ile Beşiktaş arasında yeni sözleşme için görüşmeler devam ediyor.

FUTBOL 26.08.2021 - 10:28 26.08.2021 - 10:30 Kartal Bakışı
Beşiktaş, Cyle Larin ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı

Geride bıraktığımız sezonu 23 gol, 6 asistle tamamlayan ve Avrupa ekiplerini peşine takan Cyle Larin, yeni sezona da iyi başladı.

Kanadalı futbolcu, ilk hafta maçında 3-0 kazanılan Rize karşılaşmasında ağları sarsmayı başardı.

Eski Beşiktaş'lı BAE'ye transfer oldu

Eski Beşiktaş'lı BAE'ye transfer oldu

Siyah-Beyazlı yönetim de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kanadalı yıldızla nikah tazelemek için harekete geçti.

26 yaşındaki futbolcu senelik 2 milyon 250 bin euro talep ederken, Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi 1.5 milyon euro artı başarı bonusları önerdi.

Aradaki fark şimdilik yüksek gibi gözükse de, tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. (FANATİK)

#larin #Sözleşme #Beşiktaş
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