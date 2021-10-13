Beşiktaş Cyle Larin için kararını verdi

Beşiktaş yönetimi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kanadalı golcü Cyle Larin ile son kez masaya oturacak.

FUTBOL 13.10.2021 - 17:02 13.10.2021 - 17:05 Kartal Bakışı
Beşiktaş Cyle Larin için kararını verdi

Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi uzatmak için büyük uğraş verdiği Cyle Larin konusunda son kararını verdi. Alınan bilgilere göre Siyah- Beyazlılar devre arasında Kanadalı yıldızla son kez masaya oturacak. Eğer aradaki ekonomik sıkıntılar çözülemezse B planına geçilecek.

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İşte Vodafone Park zemininde son durum

Yönetim sezon sonunda serbest kalacak olan Larin için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yöneticilere, "Larin sezon sonu bedavaya gidecekse, devre arasında para kazanmaya bakalım" dediği öğrenildi. Genç yıldıza 2-3 takımın talip olduğu ifade ediliyor. (TAKVİM)

#Beşiktaş #larin
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