Beşiktaş Can Bozdoğan'a resmi imza attırıyor
Teixeira ve Batshuayi transferinin ardından Beşiktaş kadrosuna genç Türk oyuncu Can Bozdoğan'ı katıyor.
FUTBOL 27.08.2021 - 13:34 27.08.2021 - 13:39 Kartal Bakışı
Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Schalke geçtiğimiz yıl bir alt lige düşmüştü. Schalke kadrosunda yer alan Can Bozdoğan satın alma opsiyonuyla Alman ekibinden kiralandı.
Kartal'ın Schalke'den kiraladığı Can Bozdoğan İstanbul'a geldi. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacak. ( A SPOR)
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