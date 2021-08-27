Beşiktaş Can Bozdoğan'a resmi imza attırıyor

Teixeira ve Batshuayi transferinin ardından Beşiktaş kadrosuna genç Türk oyuncu Can Bozdoğan'ı katıyor.

FUTBOL 27.08.2021 - 13:34 27.08.2021 - 13:39 Kartal Bakışı
Beşiktaş Can Bozdoğan'a resmi imza attırıyor

Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Schalke geçtiğimiz yıl bir alt lige düşmüştü. Schalke kadrosunda yer alan Can Bozdoğan satın alma opsiyonuyla Alman ekibinden kiralandı.

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Kartal'ın Schalke'den kiraladığı Can Bozdoğan İstanbul'a geldi. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacak. ( A SPOR)

#can bozdoğan #Beşiktaş #Schalke
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