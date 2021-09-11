Beşiktaş Borussia Dortmund şampiyonlar ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa’nın kulüp düzeyinde bir numaralı futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nin ilk maçları önümüzdeki hafta içi oynanacak. Ülkemizi temsil eden tek kulüp olan Beşiktaş, Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanacak maçın biletleri, 12 Eylül Pazar günü satışa çıkacak. 2019-2020 sezonu için kombine bileti olan Beşiktaşlı taraftarlara, biletleri almada öncelik tanınacak.

BEŞİKTAŞ BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş – Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 19:45'te oynanacak.

BEŞİKTAŞ BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Siyah Beyazlı ekibin Dortmund ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ilk maçı, Exxen'den canlı olarak aktarılacak.