Beşiktaş Borussia Dortmund ilk 11'ler belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz, C Grubu'ndaki ilk maçında Alman devi Borussia Dortmund'u konuk edecek.
FUTBOL 15.09.2021 - 18:50 15.09.2021 - 18:54 Kartal Bakışı
Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Bu akşam TSİ 19.45'te başlayacak karşılaşma dijital yayın platformu Exxen'den naklen yayınlanacak.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef de Souza, Ghezzal, Pjanic, Atiba, Larin, Batshuayi
Borussia Dortmund : Kobel, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Dahoud, Bellingham, Brandt, Reus, Malen, Haaland
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