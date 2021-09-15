Beşiktaş Borussia Dortmund ilk 11'ler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz, C Grubu'ndaki ilk maçında Alman devi Borussia Dortmund'u konuk edecek.

FUTBOL 15.09.2021 - 18:50 15.09.2021 - 18:54 Kartal Bakışı
Beşiktaş Borussia Dortmund ilk 11'ler belli oldu

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Bu akşam TSİ 19.45'te başlayacak karşılaşma dijital yayın platformu Exxen'den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef de Souza, Ghezzal, Pjanic, Atiba, Larin, Batshuayi

Borussia Dortmund : Kobel, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Dahoud, Bellingham, Brandt, Reus, Malen, Haaland

Beşiktaş'ta gözler Dortmund maçında

Beşiktaş'ta gözler Dortmund maçında

#Beşiktaş #Borussia Dortmund #ilk 11
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