Beşiktaş, birinci golden sonra ligimizin en tehlikeli takımı

Yayıncı kuruluş yorumcusu Önder Özen, Beşiktaş’ın derbi zaferini yorumladı.

GÜNDEM 19.01.2021 - 10:46 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş, birinci golden sonra ligimizin en tehlikeli takımı

Önder Özen’in yaptığı açıklamalar:

Nkoudou derbide oynayacak mı? Galatasaray maçında Nkoudou forma giyebilecek mi?

Nkoudou derbide oynayacak mı? Galatasaray maçında Nkoudou forma giyebilecek mi?

Beşiktaş, kendi oyun pratiği neyse çıktı, onu oynadı. Galatasaray da rakibine göre oynamayı tercih etti ki büyük takımlar zaman zaman bir puan işi görüyorsa böyle tercihler yaparlar. Galatasaray’ın doğru bir oyun seçtiğini düşünmedim.  Galatasaray, Beşiktaş’a sıkıntı yaratmadı. Oyunda da Beşiktaş’ın bir üstünlüğü olduğunu söyleyebiliriz. Luyindama’nın Aboubakar ile başa çıktığına dair bir şey var ama ben öyle görmedim. Ben Aboubakar’ı etkili gördüm. Aboubakar, rakipler için çok caydırıcı bir oyuncu. Beşiktaş, birinci golden sonra ligimizin en tehlikeli takımı. İlk golü attıktan sonra Beşiktaş’ı tutmak çok ama çok zor.

#Beşiktaş #Derbi #Galatasaray #Önder Özen
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