Beşiktaş bir ilke imza atıyor!

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, evinde BB Erzurumspor'u konuk edecek.

GÜNDEM 15.12.2020 - 11:08 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş bir ilke imza atıyor!

Vodafone Park'ta 20 aralıkta oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak. 

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Beşiktaş evinde oynayacağı maç öncesi taraftarına çağrı yaptı. Beşiktaş, sosyal medyadan "Sahaya eski günlerdeki gibi omuz omuza çıkıyoruz!" paylaşımıyla "Bş. Bld. Erzurumspor maçında Vodafone Park'ın "Efsane Led Tribünü'nde yerini almak için http://bilet.bjk.com.tr adresine gir, yanımızda ol!" ifadelerine yer verildi.

#Beşiktaş #led tribün
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