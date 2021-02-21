Beşiktaş, Bernard Mensah için kararını vermedi

Beşiktaş'ta Kayserispor'dan kiralanan Bernard Mensah'ın geleceğiyle ilgili olarak henüz net bir karar alınmadı.

GÜNDEM 21.02.2021 - 11:42 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş, Bernard Mensah için kararını vermedi

Beşiktaş'ın Süper Lig takımlarından Kayserispor'dan 500 bin Euro kiralama ücreti ve 4.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Bernard Mensah için henüz karar verilmedi.

Ganalı futbolcunun inişli çıkışlı performansı nedeniyle sezon sonunda durumuna bakılacak.

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Bu sezon 25 resmi karşılaşmada forma giyen Mensah, 4 gol 1 asiste imza attı. (SABAH)

#Beşiktaş #mensah
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