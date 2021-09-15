Beşiktaş B.Dortmund maçında Vodafone Park'ta kaç seyirci olacak?

Siyah-Beyazlılar’ın Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında bu akşam Borussia Dortmund’u Vodafone Park’ta ağırlayacağı karşılaşma öncesinde taraftar görevini yaptı.

Beşiktaş’ın bu akşam Borussia Dortmund’u Vodafone Park’ta ağırlayacağı dev mücadelede yaklaşık 20 bini aşkın futbolsever tribünde olacak. Pandemi koşulları sebebiyle yarı kapasite için satılan biletlerin tamamını tüketen taraftarlar takımlarına tam destek olacak.

10 milyon TL gelir

18 bin bilete ek olarak localar ve davetliler de eklendiğinde bu akşam Vodafone Park’ta 20 bin civarında futbolseverin olması bekleniyor. Vodafone Park’ın yarı kapasitesinin satışa açılmasına rağmen Beşiktaş ’ın bilet satışlarından yaklaşık 10 milyon TL’yi kasasına koyduğu belirtildi. (MİLLİYET)