Beşiktaş 'ta kiralık olarak oynayan Belçikalı forvet, sezon sonunda Chelsea'ye dönecek. İngiliz ekibi ise onu tekrar kiralamayıp satma kararı aldı.

Yıldız forvet Batshuayi'nin Türkiye'de günleri sayılı. İtalyan basını, Belçikalı oyuncunun gözden düştüğünü yazdı. İngiliz basını da Chelsea'nin bu oyuncuyu sezon sonunda satma planı olduğunu, kiraya vermeyi düşünmediğini bildirdi.

Batshuayi'nin Chelsea'yle mukavelesi 2023'te bitecek. Ada temsilcisi, bir kez daha futbolcunun sözleşmesini uzatarak başka bir takıma kiralık vermeyi bu kez planlamıyor. Chelsea, 10 milyon euro civarında bir bonservisle onu elden çıkaracak. Maddi sıkıntıları bulunan Beşiktaş'ın ise bu parayı vermesi zor gözüküyor. (AKŞAM)