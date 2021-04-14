Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Mustafa Cengiz'e yanıt

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün finansal yapısı ve son gelişmeler hakkında konuşurken Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalara da cevap verdi.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin çok konuşulacak sözleri:

"Finansal anlamda, bugüne kadar hiç olmadığı kadar rahat durumdayız. 6 ay boyunca maaş almayanların, son 1-2 ay içinde maaş almayıp da bunu gündeme getirdiklerini düşünmüyorum. Pandemiden zarar gördük. Çalışanlarımızın hiç mağdur olmadığı bir süreç yaşıyoruz."

"Türkiye'nin genel bir sorunu bu zemin. Bunun arkasında Kulüpler Birliği Başkanı olarak duracağım. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Federasyonun da destek vereceğini hissediyorum."

'Biz Galatasaray'dan daha fazla hakemlerden mağdur olduk'

"Mustafa Cengiz Bey, Kulüpler Birliği'nden istifa etmiştir. Ben kendisine mesaj attım, hangi kararlar alındı ve sizi rahatsız etti diye. Cevap alamadım. Kaybedilen maçlardan sonra, kulüp başkanları hakemleri suçlar. Mustafa Cengiz Bey, hakemleri bu yüzden suçlamıştır. Zamanında biz de suçladık. Biz Galatasaray'dan daha fazla hakemlerden mağdur olduk." (FANATİK)