Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi yeni hedefi gösterdi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sabah yazarı Fatih Doğan'a konuştu. Çebi "Ben çekirdek aileme de büyük aileme de çok önem veriyorum... Beşiktaş içindeki tüm takımlara da aile olmayı aşıladım. Verdiğim en büyük katkı bu. Ailemin desteği ile hedef Avrupa'da kupa." ifadelerini kullandı.

Bu yola girdiğinizde karanlık bir tünel vardı. Ama her kulvarda önemli başarılara imza attınız. Bu süreçte ailenizle ilgili neler söylersiniz?

Ben çekirdek aileme de büyük aileme de çok önem veriyorum. Beşiktaş içindeki tüm takımlara da aile olmayı aşıladım. Benim verdiğim en büyük katkı bu. Amacımız maaşları zamanında ödemekti, onlar da bize bunun karşılığını fazlasıyla verdi. Herkese teşekkür ediyoruz. Herkes tabloda bizi görüyor ama bu anonim bir başarıdır. Beşiktaş'ta geçmiş yıllarda olan kolej havasını yeniden sağladık.

'BIRAKMAM SENİ' KAMPANYASIYLA TEMEL ATILDI

Pandemi bizi çok yordu. Taraftar için varız ama onlarla değildik. Onların enerjisi bir şekilde bize ulaştı. Şampiyonluğu bizimle çalışan, bizimle aynı düşünen veya muhalif olan herkese hediye ediyoruz. Tüm Beşiktaşlılar'ın hakkıdır. Tadını çıkarsınlar, eğlensinler. Taraftarımız transferde bize baskı yapmasın. Biz en iyisini yaparız. En büyük destekçim onlar. 'Bırakmam Seni' kampanyasına destek olan taraftarımız şampiyonluğun temelini attı. Bu iş camiayı kenetledi ve bizi ayağa kaldırdı.

"BAŞKANLIĞIN ARDINDAN KİTAP YAZACAĞIM"

Yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ın müzesine bir Avrupa kupası getirmeyi çok istiyorum. İnşallah Allah onu da nasip eder. Nerelerden geldik, küllerimizden doğduk. Onun için bu şampiyonluğu tarih yazacak. Kadın takımının başarısını yazacak. 17 yaşındaki çocuklarla basketbolda ilk 4'e girdiğimiz finali yazacak. 650 bin artı KDV ile 750 binlik takım. Demek ki konu sadece para değil. Aile olmak gerekiyor, sabırlı olmak ve çalışmak gerekiyor. Şampiyonlukların arkasında çok şey var. Başkanlığı bırakınca kitap yazacağım. Ne kadar çok başarı olursa kitap da o kadar kalın olacak.

"DİKENSİZ GÜL BAHÇESİ Mİ BEKLİYORDUN?"

Beşiktaş Başkanı, en umutsuz anında babasının bu sözüyle kendine geldiğini ve mücadele gücü bulduğunu söyledi. Yorulduğunuzda ve stresli anlarınızda gücünüzü nereden aldınız?

Babam, içinden gelen biri olarak futbolu iyi biliyor. Bana çok destek oldu. Başkanlık için şirketten ayrılırken "Bu düzeye getirdin, şimdi kim devam edecek?" dedi. "Mecburum, 2.5 senedir bunu bekliyordum ama şimdi yapmazsam camiaya hesabını veremem" dedim. O da bana "Yapacağın işi tam yaparsın, git ve tam yap" dedi.

Sonra sıkıntılı günler oldu, bir tanesinde dedim ki "Baba enerjim bitti, çok yoruldum, ne yapacağım bilmiyorum." Cevabı, "Dikensiz gül bahçesi mi bekliyordun, tabii ki yorulacaksın. Git savaş. Böyle düşünmeye hakkın yok. Mücadele etmek zorundasın" oldu. O an bir mahcubiyet yaşadım. Maç kaybettiğimizde, "Berna Hanım şampiyon olacağız diyorum ama ya olamazsak" dediğimde "Tabii ki olacağız" diyen bir eşim vardı. Hem babama hem eşime teşekkür ediyorum. İki kardeşime de işleri benim omzumdan alarak, holdingi ayakta tuttukları için vefa borcum var, haklarını helal etsinler.

YAŞAR KAPTAN ÇEBİ: BAŞARI BEDEL İSTER

Baba Yaşar Kaptan Çebi, oğlunun ve Beşiktaş'ın başarısını şöyle yorumladı: "Ben Trabzonsporluyum, eski futbolcuyum. Karabükspor'un kuruluşunda varım. Futbolu da futbol yönetimini de bilirim. Başkanlık zaman ister, emek ister, bedel ister. Başkan olmasına başta gönlüm yoktu. Kaptan Holding'i son 20 yılda birçok alanda faaliyet gösteren uluslararası büyük bir şirket haline getirdi. Ama Beşiktaş sevgisi ağır bastı.

Sonrasında ailecek arkasında olduk. Enerjisi düştüğü anlarda "Dikensiz gül bahçesi mi bekliyordun. Yılgınlık yok, savaşacaksın ve bu işi de başaracaksın" dedim. Şükür ki çok emek verdi, hayatından bedeller ödedi.

Kardeşi Tayfun, ailesi geride kalan ağır yükünü sırtlandı ve o da başardı. Ahmet'le gurur duyuyorum. Ahmet'i de kongre üyesi yapan rahmetli dostum ve akrabam Recep Yazıcı'nın ruhu şad olsun.

"BEDENİ BİZİMLEYKEN BİLE AKLI VE RUHU BEŞİKTAŞ'TAYDI"

Beşiktaş'ın First Lady'si çifte kupanın tüm sıkıntılara değdiğini belirtirken, "Kendini Beşiktaş'a adadı"dedi Beşiktaş'a başkan olmak kadar başkan eşi ve ailesi olmak da fedakârlık istiyor. Ahmet titizdir, detaycıdır. Biz, Beşiktaş'taki 2. başkanlık döneminden bu süreçte bizi neyin beklediğini biliyorduk. Başkanlığı istiyordu.

Tahminimizden 2.5 yıl erken başladı. Herkes aynı şeyi soruyor, "Size vakit ayırabildi mi?" Ahmet ailesine düşkündür, aileye önem verir. Çocukları, torunları onun enerji kaynağıdır. Ancak ben size şunu söyleyeyim, bu 1.5 yılda bırakın bize vakit ayırmayı kendine vakit ayırabilmiş mi? Bir gece sağlıklı bir gece uyku uyuyabilmiş mi? Hiç durmayan telefonlar, 24 saat kesilmeyen mesajlar, bitmeyen sorunlar! Bizimle olduğunda bile bedeni bizimle ama aklı ve ruhu hep Beşiktaş'taydı.

1.5 yıldır kendini Beşiktaş'a adadı. Benim Ahmet Başkan'a her zaman güvenim tamdı. Şampiyon olunacağına da inanıyor ve güveniyordum. Bu işi de yaparsa Ahmet yapardı. Biz ailecek hep bunu hissettirdik. Çok yoruldu ama yıkılmadı. İki kupa her şeye değdi. Gurur duyuyoruz." (SABAH)