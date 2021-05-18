Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen kişileri ve kulüpleri açıkladı.

GÜNDEM 18.05.2021 - 20:24 18.05.2021 - 20:29 Kartal Bakışı
Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın deplasmanda Göztepe ile oynadığı maçta, "talimatlara aykırı hareketleri" ve "saha olayları" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

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Açıklamada, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "talimatlara aykırı hareketi" gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

#PFDK #TFF #Ahmet Nur Çebi
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