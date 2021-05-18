Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen kişileri ve kulüpleri açıkladı.
GÜNDEM 18.05.2021 - 20:24 18.05.2021 - 20:29 Kartal Bakışı
TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın deplasmanda Göztepe ile oynadığı maçta, "talimatlara aykırı hareketleri" ve "saha olayları" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Açıklamada, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "talimatlara aykırı hareketi" gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.
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