Beşiktaş başkan adayı Tekinoktay'dan dikkat çeken İrfan Can Kahveci paylaşımı

Beşiktaş Kulübü Başkan adayı olan ama seçimi Ahmet Nur Çebi'ye kaybeden Hürser Tekinoktay sosyal medyadan paylaştığı paylaşımla enteresan bir konuyu gündeme getirdi.

GÜNDEM 08.04.2021 - 14:02 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş başkan adayı Tekinoktay'dan dikkat çeken İrfan Can Kahveci paylaşımı

Hüsrer Tekinoktay, paylaştığı içeriğe Medipol Başakşehir kulübünü ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu etiketleyerek

Aboubakar Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Aboubakar sakatlık son durum!

Aboubakar Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Aboubakar sakatlık son durum!

"18 Nisan Pazar günü İBB ile oynayacak olan FB, İrfan Can Kahveci’nin sözleşmesine göre; 

Şampiyon olması halinde İBB’ye 1 milyon euro + KDV ödeyecek.

Emre’li Fenerbahçe’nin şampiyon olması içinde bu maçı kazanması gerekiyor.

Bakalım hangisi daha kolay?" dedi. (CUMHURİYET)

#Beşiktaş #Fenerbahçe #Hürser Tekinoktay #İrfan Can Kahveci
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